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Qualcomm en hausse : la société revoit à la hausse ses objectifs de chiffre d'affaires à long terme pour les centres de données et les activités hors téléphonie mobile
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 22:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action du fabricant de puces Qualcomm QCOM.O a bondi de 7,9 % pour atteindre 212,87 dollars lors des négociations après clôture

** QCOM annonce qu'elle relève son objectif de chiffre d'affaires hors téléphonie mobile pour l'exercice 2029 à 40 milliards de dollars, soit environ le double de l'objectif initial pour cet exercice

** La société indique qu’elle vise désormais plus de 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires lié aux centres de données d’IA d’ici l’exercice 2029

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 15 % cette année

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