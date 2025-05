Qualcomm: dévoile un assistant IA avec ses partenaires information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Qualcomm Technologies et ses partenaires Aetina (filiale du groupe Innodisk et fournisseur majeur de solutions d'IA en périphérie) et Data Systems (acteur clé de la transformation numérique des entreprises), ont annoncé aujourd'hui leur collaboration pour dévoiler l''Enterprise AI Assistant' lors du salon COMPUTEX 2025 (du 20 au 23 mai à Taïwan).



Annoncée comme 'révolutionnaire', cette solution reposant sur l'expertise des chaque partenaire permet aux entreprises 'd'accélérer leurs flux de données, réduire leurs coûts opérationnels et accroître leur productivité'.



Les partenaires ont notamment souligné l'importance de cette solution pour transformer les processus industriels, réduire les coûts, et favoriser la transformation intelligente et évolutive des entreprises.



Ils prévoient d'étendre leur collaboration à d'autres agents IA, comme l''Equipment AI Assistant', pour accélérer la transformation digitale dans plusieurs secteurs industriels.









