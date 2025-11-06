 Aller au contenu principal
Qualcomm dépasse les attentes au quatrième trimestre
information fournie par AOF 06/11/2025 à 14:18

(AOF) - Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a dévoilé un bénéfice par action ajusté plus important qu'anticipé par les analystes. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, le groupe a essuyé une perte nette de 3,1 milliards de dollars, soit 2,89 dollars par action, contre un profit de 2,92 milliards de dollars, un an plus tôt. Ses comptes intègrent cette année une charge, sans impact sur la trésorerie, de 5,7 milliards de dollars liée à la loi de réconciliation budgétaire de Donald Trump (One Big Beautiful Bill Act).

Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 3 dollars, dépassant le consensus s'élevant à 2,88 dollars.

Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 10%, à 11,27 milliards de dollars, surpassant les attentes : 10,77 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre de l'exercice 2026, Qualcomm table sur un bénéfice par action ajusté entre 3,30 et 3,50 dollars et des ventes entre 11,8 et 12,6 milliards de dollars. Wall Street cible respectivement 3,26 dollars et 11,59 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

