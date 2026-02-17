Qualcomm déclare que l'action en justice engagée au Royaume-Uni au sujet des redevances sur les puces pour smartphones sera retirée

L'action en justice visait à obtenir 480 millions de livres sterling de dédommagement

L'association britannique des consommateurs demande le retrait de l'affaire

Qualcomm n'effectuera aucun paiement au groupe de plaignants

Le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O a déclaré mardi qu'une action en justice intentée à Londres, selon laquelle il aurait abusé de sa position dominante pour forcer Apple et Samsung à payer des redevances exagérées, serait retirée.

L'association britannique de consommateurs Which? avait porté plainte au nom d'environ 29 millions de personnes ayant acheté des iPhones AAPL.O ou des appareils Samsung 005930.KS depuis 2015, réclamant 480 millions de livres ($652,03 millions de dollars) en compensation.

Which? avait soutenu lors d'un procès l'année dernière que Qualcomm faisait payer à Apple et Samsung des redevances excessives même si ses puces n'étaient pas utilisées dans un appareil dans le cadre d'une politique mondiale dite "pas de licence, pas de puces", ce qui gonflait le coût des appareils.

Qualcomm a toutefois déclaré que le procès ne tenait pas compte de l'exigence qu'elle impose depuis longtemps aux fabricants d'obtenir une licence pour ses brevets essentiels standard avant d'acheter des puces.

Le Competition Appeal Tribunal n'a pas encore rendu sa décision à l'issue du procès de l'année dernière.

Which? a déclaré dans un communiqué mardi qu'il demanderait le retrait de l'affaire, après être parvenu à un accord selon lequel Qualcomm n'effectuera aucun paiement à la classe des demandeurs.

Which? a déclaré avoir conclu que le tribunal estimerait que Qualcomm n'a pas contraint Apple ou Samsung à signer des licences de brevets ou des accords sur les puces, ou à accepter des conditions de licence.

Which? a également déclaré que le tribunal estimerait que les pratiques de Qualcomm "n'ont pas enfreint les lois sur la concurrence, n'ont pas donné lieu à des redevances excessives et n'ont pas entraîné d'augmentation des prix payés par les consommateurs pour leurs téléphones portables".

Un porte-parole de Qualcomm a déclaré: "Cette reconnaissance par le représentant de la classe, à l'issue d'un procès sur le fond, réaffirme ce que les tribunaux américains ont toujours affirmé: Les pratiques de Qualcomm en matière de licences sont légales et ne nuisent pas à la concurrence"

Apple et Samsung n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un procès similaire intenté par des consommateurs à Qualcomm en Californie, qui contestait les accords de licence de brevet et d'exclusivité conclus par la société avec Apple et d'autres fabricants, a été rejeté en 2023.

