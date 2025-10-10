 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 035,70
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Qualcomm ciblé par les autorités chinoises de régulation
information fournie par AOF 10/10/2025 à 14:47

(AOF) - La Chine a ouvert une enquête antitrust sur l'acquisition par Qualcomm, du fournisseur de technologies pour véhicules connectés Autotalks, une transaction annoncée en juin, rapporte Bloomberg. En septembre, Pékin avait jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies. La Chine fait pression sur les sociétés technologiques américaines alors qu'elle est engagée dans un bras de fer avec les Etats-Unis à propos des droits de douane.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

QUALCOMM
165,6600 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank