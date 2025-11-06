 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 974,03
-1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Qualcomm chute en raison de la perte potentielle des activités de Samsung
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du concepteur de puces Qualcomm QCOM.O ont baissé de 1,5 % à 177,05 $ avant la mise sur le marché, après que la société a fait état d'une perte potentielle des activités de son principal client Samsung l'année prochaine

** "En ce qui concerne le Galaxy S26, nous prévoyons 75 % - c'est ce que nous attendons", a déclaré le directeur général Cristiano Amon

** Le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O a également réduit sa dépendance à Qualcomm pour les puces au début de l'année ** Le boom de l'IA a resserré l'offre de puces moins tendance utilisées dans les smartphones, ce qui a fait grimper leurs prix ** Samsung a déclaré la semaine dernière qu'il se concentrerait sur la production de masse de ses puces les plus avancées afin de tirer parti du boom de l'IA ** QCOM annonce des bénéfices en hausse pour le troisième trimestre et prévoit des ventes supérieures aux prévisions pour le premier trimestre

** 21 des 42 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 20 à "conserver" et une à "vendre"; leur prévision médiane est de 187,50 $ - LSEG

** A la dernière clôture, l'action est en hausse de ~17% depuis le début de l'année contre ~44% pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .

Valeurs associées

APPLE
270,1350 USD NASDAQ 0,00%
QUALCOMM
175,3350 USD NASDAQ -2,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank