Qualcomm chute en raison de la perte potentielle des activités de Samsung

6 novembre - ** Les actions du concepteur de puces Qualcomm QCOM.O ont baissé de 1,5 % à 177,05 $ avant la mise sur le marché, après que la société a fait état d'une perte potentielle des activités de son principal client Samsung l'année prochaine

** "En ce qui concerne le Galaxy S26, nous prévoyons 75 % - c'est ce que nous attendons", a déclaré le directeur général Cristiano Amon

** Le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O a également réduit sa dépendance à Qualcomm pour les puces au début de l'année ** Le boom de l'IA a resserré l'offre de puces moins tendance utilisées dans les smartphones, ce qui a fait grimper leurs prix ** Samsung a déclaré la semaine dernière qu'il se concentrerait sur la production de masse de ses puces les plus avancées afin de tirer parti du boom de l'IA ** QCOM annonce des bénéfices en hausse pour le troisième trimestre et prévoit des ventes supérieures aux prévisions pour le premier trimestre

** 21 des 42 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 20 à "conserver" et une à "vendre"; leur prévision médiane est de 187,50 $ - LSEG

** A la dernière clôture, l'action est en hausse de ~17% depuis le début de l'année contre ~44% pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .