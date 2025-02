Qualcomm: BPA accru de 24% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Qualcomm dévoile un bénéfice net ajusté (non GAAP) en augmentation de 24% à 3,83 milliards de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit un BPA de 3,41 dollars, largement supérieur à la borne haute de sa fourchette-cible d'il y a trois mois.



Toujours en données ajustées, le fabricant de puces a vu son profit avant impôt s'accroitre de 23% à 4,43 milliards, pour des revenus en hausse de 18% à près de 11,7 milliards, avec en particulier un bond de 61% des revenus automobiles au sein du segment QCT.



Pour le trimestre en cours, Qualcomm anticipe un BPA ajusté entre 2,70 et 2,90 dollars, ainsi que des revenus ajustés entre 10,2 et 11 milliards. Il confirme en outre viser 22 milliards de dollars de revenus hors portables à horizon de l'exercice 2029.





