Qualcomm bondit après avoir prévu 15 milliards de dollars de ventes de puces pour centres de données d'ici 2029

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - **Les actions du fabricant de puces Qualcomm

QCOM.O progressent de 12 % à 221,12 dollars avant l'ouverture du marché

** QCOM prévoit de générer 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires grâce à son activité de centres de données d'ici 2029, alors qu'elle se diversifie au-delà de son cœur de métier, les puces pour smartphones

** RBC Capital Markets relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $ et maintient sa recommandation « sector perform »

**La société de courtage constate des progrès notamment dans l’activité de circuits intégrés spécifiques (ASIC) (sur mesure de QCOM ), ce qui contribue à stimuler la croissance du chiffre d’affaires malgré les difficultés rencontrées dans le secteur des smartphones

** "La concurrence reste intense, et on ne sait pas encore comment les clients hyperscalers hiérarchiseront leurs achats d’ASIC et de processeurs, compte tenu de la multitude d’accords d’approvisionnement" – RBC Capital Markets

** La société a annoncé mercredi avoir relevé son objectif de chiffre d’affaires hors téléphones mobiles pour l’exercice 2029 à 40 milliards de dollars, soit environ le double de l’objectif précédent

** 47 analystes attribuent en moyenne la note "acheter" au titre; le cours cible médian s’établit à 1.300 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de près de 15 % depuis le début de l’année