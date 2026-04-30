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Qualcomm bondit alors que l'optimisme concernant les smartphones et les puces d'IA l'emporte sur les prévisions moroses
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général Amon se montre confiant quant à la reprise du marché des smartphones

* Au moins 14 sociétés de courtage relèvent leurs objectifs de cours après la publication des résultats

* Certains analystes ne partagent pas l'avis selon lequel le pire de la crise de la mémoire est passé

(Mise à jour avec les cours des actions; ajout de commentaires d'analystes et d'informations contextuelles tout au long de l'article) par Joel Jose

L'action Qualcomm QCOM.O a bondi de plus de 13 % jeudi , les investisseurs s'accrochant à l'optimisme du directeur général quant à la reprise de son activité smartphones et aux opportunités dans le domaine des centres de données, éclipsant ainsi les prévisions médiocres pour le troisième trimestre .

Le directeur général Cristiano Amon, dans une interview accordée à Reuters mercredi, a déclaré que l'entreprise était convaincue que le marché des smartphones commencerait à rebondir après son troisième trimestre fiscal.

Qualcomm, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de puces pour smartphones, cherche de plus en plus à réduire sa dépendance vis-à-vis du marché cyclique des téléphones portables en se développant dans des segments à forte croissance tels que les processeurs pour centres de données et les puces pour véhicules autonomes.

Cette stratégie de diversification fait suite à l'incertitude accrue des fabricants de smartphones cette année, la forte hausse des prix des puces mémoire ayant fait grimper le coût des produits électroniques grand public à l'échelle mondiale, ce qui a incité les clients à freiner leurs achats.

Apple AAPL.O , l'un des plus gros clients de Qualcomm, s'approvisionnait depuis des années en modems auprès du fabricant de puces.

Cependant, la volonté du fabricant d'iPad de développer ses propres puces modem a menacé la part de marché de Qualcomm dans les composants électroniques d'Apple et, par conséquent, la croissance du chiffre d'affaires du fabricant de puces.

Qualcomm avait averti les investisseurs qu'il s'attendait à une perte de parts de marché auprès d'Apple en tant que client de puces modem, une fois que leur accord de licence technologique expirera en 2027.

“La perte de parts de marché d'Apple contraint l'entreprise à trouver un nouveau positionnement dans un secteur de la téléphonie mobile de plus en plus dépendant de marques de moindre envergure pour rivaliser avec Apple et Samsung,” a ajouté Morgan Stanley.

DIVERSIFICATION VERS LE SECTEUR DES CENTRES DE DONNÉES

Qualcomm s'efforce de pénétrer le marché en pleine croissance des puces pour centres de données et prévoit de commencer à livrer ses produits avant la fin de l'année.

M. Amon a déclaré que la société travaillait avec ses clients sur trois types de puces: des processeurs centraux, des accélérateurs pour l'inférence et des puces sur mesure appelées ASIC.

Le marché en plein essor des ASIC a profité à des concurrents tels que Broadcom AVGO.O et Marvell Technology

MRVL.O .

En début de semaine, un rapport d'analyste indiquait que Qualcomm et la société taïwanaise MediaTek 2454.TW sont partenaires de développement pour un smartphone axé sur l'IA qu'OpenAI prévoit de construire.

Au moins 14 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur l'action Qualcomm à la suite de ces résultats, selon les données compilées par LSEG.

Alors que les actions du concepteur de puces ont progressé grâce à l'optimisme des investisseurs, certains analystes ont contesté les propos de M. Amon selon lesquels le pire de la pénurie de mémoire était passé.

“Même si Qualcomm devrait voir ses revenus liés aux téléphones portables se stabiliser, le secteur des smartphones est loin d'être tiré d'affaire, avec un risque de nouvelles pressions sur le marché sous-jacent, une aggravation de la pénurie de mémoire et une hausse des prix de celle-ci,” ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Valeurs associées

APPLE
271,3500 USD NASDAQ +0,44%
BROADCOM
417,4300 USD NASDAQ +2,95%
MARVELL TECH
165,1500 USD NASDAQ +5,48%
QUALCOMM
179,5800 USD NASDAQ +15,12%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 16:17:44.

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