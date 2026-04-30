Qualcomm bat le consensus sur son 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 12:26
Toujours en données ajustées, il a vu ses revenus se tasser de 2% à 10,6 MdsUSD, sous l'effet d'un recul de 4% chez Qualcomm CDMA Technologies (QCT) que n'a pu compenser une croissance de 5% chez Qualcomm Technology Licensing (QCL).
Au sein de sa principale division QCT, le fabricant de puces californien a vu ses ventes croître fortement de 38% dans son activité automobile et de 9% dans l'Internet des objets (IoT), mais chuter de 13% dans ses activités portables.
"Nous vivons une période de profonde transformation de notre secteur : l'essor des agents d'IA redéfinit notre feuille de route sur toutes les plateformes que nous développons", commente le CEO de Qualcomm, Cristiano Amon.
Ce dernier pointe aussi l'entrée du groupe sur le marché des centres de données, où "un partenariat avec un hyperscaler de premier plan pour la fourniture de puces personnalisées est en bonne voie pour des livraisons initiales d'ici la fin de l'année".
Qualcomm anticipe un BPA ajusté entre 2,10 et 2,30 USD, ainsi que des revenus entre 9,2 et 10 MdsUSD pour son 3e trimestre 2025-26, période où les revenus des activités portables livrés aux clients chinois devraient selon lui atteindre leur point bas.
Valeurs associées
|179,7501 USD
|NASDAQ
|+15,22%
A lire aussi
-
L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, dont le restant de la peine de prison qu'elle doit purger vient d'être commué par la junte en assignation à résidence, aura passé la majeure partie de sa vie dans l'opposition et privée de liberté. Le général Min ... Lire la suite
-
Les militants propalestiniens de la "flottille pour Gaza" arrêtés au large de la Crète par l'armée israélienne vont finalement être conduits en Grèce plutôt qu'en Israël, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères israélien. Les autorités avaient d'abord ... Lire la suite
-
Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois ... Lire la suite
-
Le Royaume-Uni a rehaussé jeudi son niveau de menace terroriste d'un cran, à "sévère", évoquant à la fois l'attaque antisémite survenue la veille dans le nord de Londres et une hausse de la "menace islamiste et d’extrême droite". "Aujourd'hui, le niveau national ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer