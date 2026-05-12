Qualcomm : après 100% en 6 semaines (à 247$), -10% vers 214$
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 16:43
Un "gap" reste béant au-dessus de 187,22$ depuis le 5 mai (au niveau de l'ex-zénith des 187,7$ du 27/10/2025) et il en subsiste un autre, énorme, au-dessus 157,13$, le 29 avril.
Et il se trouve que la MM200 gravite également vers 158$, c'est à dire 56% plus bas que les sommets de la veille, un écart sans précédent depuis janvier/février 2022, avant une correction de -47% en 9 mois.
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