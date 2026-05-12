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Qualcomm : après 100% en 6 semaines (à 247$), -10% vers 214$
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 16:43

Qualcomm n'est pas le champion de la hausse au sein du "SOXX" depuis le 31 mars -loin s'en faut- mais il fait quand même parti du "top-7": après un doublement entre 122$ (le 7 avril) et 247,9$ (la veille à l'ouverture), le titre ouvre un "gap" sous 231,2$.
Un "gap" reste béant au-dessus de 187,22$ depuis le 5 mai (au niveau de l'ex-zénith des 187,7$ du 27/10/2025) et il en subsiste un autre, énorme, au-dessus 157,13$, le 29 avril.
Et il se trouve que la MM200 gravite également vers 158$, c'est à dire 56% plus bas que les sommets de la veille, un écart sans précédent depuis janvier/février 2022, avant une correction de -47% en 9 mois.

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QUALCOMM
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