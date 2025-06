Qualcomm: accord pour l'acquisition d'Alphawave Semi information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Qualcomm indique avoir conclu un accord pour l'acquisition, à une valeur d'entreprise implicite d'environ 2,4 milliards de dollars, de la société britannique Alphawave Semi, dont l'action bondit de près de 24% ce lundi à Londres.



Le groupe américain souligne que la connectivité filaire à haut débit et les technologies de calcul d'Alphawave Semi complètent ses propres processeurs personnalisés de nouvelle génération Qualcomm Oryon CPU et Qualcomm Hexagon NPU.



'La croissance de l'inférence d'IA stimule la demande pour les solutions de calcul haute performance et économes en énergie de Qualcomm, et cette acquisition fournit des actifs clés pour notre expansion dans les centres de données', poursuit-il.



Cette acquisition d'Alphawave Semi devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'année 2026, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions usuelles, y compris de certaines approbations réglementaires.





Valeurs associées QUALCOMM 149,2400 USD NASDAQ +1,14%