Quaero Capital lève 600M€ pour un fonds d' infrastructures européennes

(NEWSManagers.com) - Quaero Capital a bouclé la levée de fonds de Quaero European Infrastructure Fund II (QEIF II) en atteignant 600 millions d' euros (hard cap). La société suisse dépasse ainsi l' objectif initial de 500 millions d' euros annoncé à son lancement en juillet 2019. Elle prévoit une capacité d' investissement supplémentaire," compte-tenu de l' intérêt de ses investisseurs pour des opportunités de co-investissement" .

La levée de fonds du précédent véhicule (QEIF) avait pris fin en avril 2017, avec 275 millions d' euros intégralement investis depuis.

QEIF II a pour stratégie de financer des infrastructures en fonds propres en Europe, qu' elles soient nouvelles et à construire (greenfield) ou déjà en exploitation (brownfield). Le fonds déploie une approche multi-sectorielle, en investissant dans des projets d' énergie, de télécom, d' eau et d' environnement, d' infrastructures sociales, de transport ou encore d' équipements et de services publics.

QEIF II a déjà engagé plus de 40% de son encours à travers 6 opérations menées dans 4 pays dans plusieurs secteurs : énergies renouvelables (éoliennes), télécoms (réseaux de fibre optique, data centers), infrastructures sociales (écoles) et services publics (réseau électrique).

Les souscripteurs de QEIF II rassemblent des investisseurs européens de premier plan, dont des compagnies d' assurance, des mutuelles d' assurance, des caisses de retraite, des fonds de pension, des fonds de fonds, le Fonds de Réserve pour les Retraites et la Banque Européenne d' Investissement.

Quaero Capital gère plus de 2,5 milliards d' euros à travers deux lignes de métiers : les stratégies actions cotées et les stratégies de private equity.