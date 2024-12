Quadient vise plus de 100 millions d’euros de revenus liés aux consignes en 2025

(AOF) - Quadient annonce l'acquisition de Package Concierge, un fournisseur américain de solutions de gestion des colis, franchissant ainsi le cap des 25 000 unités installées dans le monde. Package Concierge propose une technologie innovante de consignes électroniques qui répond aux défis croissants de la gestion des colis dans les immeubles résidentiels et commerciaux, les magasins et les universités aux États-Unis. Cette acquisition place l'entreprise en bonne voie pour dépasser largement les 100 millions d'euros de revenus liés aux consignes en 2025.

Cette acquisition la place également en bonne voie pour améliorer sa rentabilité et se rapprocher de l'objectif de 40 000 unités installées d'ici 2030.

Dans le cadre de son plan stratégique "Elevate to 2030", annoncé plus tôt cette année, Quadient vise à accélérer sa trajectoire de croissance pour générer plus d'un milliard d'euros de revenus récurrents d'ici 2030.

L'entreprise vise à devenir le leader de l'automatisation intelligente des processus métiers, en capitalisant sur les opportunités de ventes croisées auprès de sa vaste base de 350 000 clients.

Quadient privilégie trois régions clés pour le développement de son réseau de consignes : les États-Unis, le Japon et l'Europe. L'intégration de près de 3000 unités de Package Concierge vient consolider la position de leader de Quadient aux États-Unis et porter son parc mondial à plus de 25 000 unités, un objectif clé de son plan stratégique de 2021.

