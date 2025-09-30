 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Quadient : VESA Equity Investment dépasse les 25%
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 13:45

VESA Equity Investment Sàrl a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 septembre, les seuils de 25% du capital et des droits de vote de Quadient et détenir 25,04% du capital et des droits de vote, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant, société contrôlée par Daniel Kretinski, précise qu'il envisage de poursuivre ses achats d'actions Quadient, mais n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle du groupe, ni de solliciter de nomination à son conseil d'administration.

Valeurs associées

QUADIENT
13,1600 EUR Euronext Paris -0,45%
Fermer

Chargement...

