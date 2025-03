Quadient: une nomination proposée pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, Quadient indique que la nomination de Delphine Segura Vaylet en tant qu'administratrice non exécutive et indépendante sera proposée à son AG annuelle du 13 juin.



Son conseil d'administration proposera aussi le renouvellement des mandats de Didier Lamouche et Nathalie Wright. Martha Bejar et Paula Felstead ne se représenteront pas, et Vincent Mercier démissionnera à l'issue du conseil qui se tiendra le 2 juin.



Ainsi, le nombre de membres du conseil d'administration sera réduit de 10 à huit (hors administrateurs salariés) 'avec une structure équilibrée de cinq hommes et trois femmes, tout en garantissant l'équilibre entre les différentes expériences professionnelles'.





Valeurs associées QUADIENT 15,8400 EUR Euronext Paris -1,49%