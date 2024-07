Quadient : succès des ventes croisées en Amérique du Nord

(AOF) - Quadient a annoncé que près de 50% des grands contrats signés en mai en Amérique du Nord avec des clients d'automatisation du courrier incluaient des applications d’automatisation digitale, soulignant l'impact crucial de ses solutions logicielles sur les décisions clients. De plus, deux tiers de ces contrats de ventes croisées, obtenus par les équipes courrier de Quadient, comportaient à la fois des systèmes d'automatisation du courrier et des solutions digitales, atteignant ainsi un taux d'intégration de plus de 60%.

La nouvelle stratégie de croissance de l'entreprise, Elevate to 2030, présentée le 19 juin 2024 lors du Capital Markets Day de Quadient, se concentre sur l'acquisition de nouveaux clients et l'augmentation de la valeur au sein de sa base de clients existante.

Cette stratégie s'appuie sur ses plateformes d'automatisation Digital, Mail et Lockers pour générer des ventes supplémentaires et assurer une croissance durable et significative.

Geoffrey Godet, directeur général de Quadient, a déclaré : "Notre solide début d'année, marqué par d'importants succès de ventes croisées, démontre la valeur offerte par Quadient aux entreprises souhaitant progresser dans l'automatisation de leurs processus".

"La capacité unique de Quadient à satisfaire des clients de plus en plus exigeants à travers des ventes croisées et additionnelles de plusieurs applications augmente la valeur de chaque contrat sur la durée et devrait être à l'origine d'environ 70% de sa croissance d'ici à 2030", explique l'entreprise.

