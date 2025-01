Quadient signe un contrat de plus d’un million de dollars avec un grand cabinet d’avocats américain

(AOF) - Quadient , plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce la signature d'un contrat avec l'un des plus grands cabinets d'avocats spécialisés en dommages corporels aux États-Unis, après des années de collaboration avec un autre fournisseur historique. Dans le cadre de cet accord de plus d'un million de dollars, le cabinet déploie près de 100 systèmes d'affranchissement Quadient iX-Series, intégrés au logiciel cloud S.M.A.R.T. de gestion des expéditions et de comptabilité.

Ce choix a été motivé par la volonté du cabinet d'optimiser ses opérations, dans un environnement où la gestion du courrier et des expéditions revêt une importance stratégique pour ses avocats spécialisés en dommages corporels, faute professionnelle médicale, violations de données et autres domaines juridiques.

Le cabinet, qui a récupéré plusieurs milliards de dollars pour ses clients, a rigoureusement testé les solutions Quadient dans trois de ses bureaux en 2024. Après avoir constaté des gains d'efficacité et des économies importants, le déploiement a été étendu à tous les bureaux, remplaçant leurs anciens systèmes par la technologie avancée de Quadient.

Le passage aux solutions courrier de Quadient apporte des bénéfices concrets au cabinet. Grâce aux systèmes iX-Series et au logiciel S.M.A.R.T., le cabinet respecte la norme USPS Intelligent Mail Indicia (IMI), assurant ainsi la pérennité et la conformité de ses opérations.

L'automatisation a simplifié la gestion du courrier et des expéditions, réduisant ainsi les tâches manuelles et libérant du temps pour des missions plus stratégiques. Ces gains ont amélioré l'efficacité, généré des économies pouvant atteindre 120 000 dollars par an et apporté des outils avancés pour le suivi, le reporting et la gestion comptable.

