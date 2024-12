Quadient: signature d'un prêt bancaire de 50 M$ information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 08:45









(CercleFinance.com) - Quadient annonce la signature d'un prêt bancaire de 50 millions de dollars américains auprès de Bank of America.



Cette nouvelle facilité de crédit, d'une durée de 3 ans et à taux variable, renforce la position financière de Quadient en prévision des échéances de dettes attendues en 2025.



Depuis le début de l'année et en incluant cette transaction, Quadient a levé avec succès l'équivalent de 230 millions d'euros via plusieurs instruments financiers, dont un Schuldschein et différents prêts à termes, chacun contribuant au remboursement de lignes de crédit existantes arrivant à maturité en 2025, notamment une émission obligataire d'un encours de 260 millions d'euros, avec un coupon de 2,25 %, et une tranche de Schuldschein de 29 millions d'euros.





Valeurs associées QUADIENT 18,30 EUR Euronext Paris -1,19%