Quadient se recentre sur le Digital et engage la cession de ses Lockers

Quadient a décidé de céder son activité Lockers afin d'accélérer son recentrage sur le Digital, appelé à devenir sa principale activité et la plus rentable d'ici 2030.

Le groupe a déjà conclu un accord avec IDS Holdco Limited pour la vente de son réseau ouvert de consignes au Royaume-Uni, comprenant environ 3 000 unités, pour une valeur d'entreprise de 65 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice 2026.

Quadient a parallèlement lancé la cession du reste de ses activités Lockers, principalement implantées au Japon et en Amérique du Nord. Le réseau privé européen, plus réduit, sera conservé et rattaché à l'activité Mail.

En 2025, l'activité Lockers a réalisé un chiffre d'affaires de 114 millions d'euros, en hausse de 22,4%, avec une marge d'EBITDA de 5%. La cession du réseau britannique devrait ramener le levier financier de Quadient hors leasing à environ 1,2 fois en 2026, contre 1,5 fois prévu initialement.

La sortie complète de Lockers devrait en outre libérer environ 120 millions d'euros d'investissements sur cinq ans, que Quadient pourra notamment réorienter vers le Digital. Le groupe prévoit de revoir sa politique d'allocation du capital une fois les cessions achevées, entre désendettement, investissements dans la croissance et éventuels retours aux actionnaires.