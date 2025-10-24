Quadient s'implante en Italie

(AOF) - L’Italie, l’un des marchés du e-commerce les plus importants et à la croissance la plus rapide en Europe du Sud, devrait passer de 110,35 milliards de dollars en 2025 à 178,6 milliards de dollars d’ici 2030. Dans ce contexte, Quadient annonce le lancement de son réseau ouvert de consignes automatiques (Parcel Pending by Quadient) en Italie, une étape clé de sa stratégie d’expansion en Europe. Ces consignes automatiques répondent aux attentes croissantes des consommateurs pour la livraison, le retrait et le retour de colis.

Son modèle est accessible à l'ensemble des transporteurs et prestataires de services, permettant la livraison et le retour de colis, tout en intégrant des services complémentaires tels que le retrait de commandes en ligne, le stockage de bagages ou de clés, et le retrait de commandes de médicaments sous ordonnance.

Pour favoriser une adoption large, Quadient est en train de nouer des partenariats stratégiques avec des transporteurs et des enseignes majeurs en Italie, et prévoit l'installation de consignes dans des zones à forte affluence.

Ces consignes comportent la technologie brevetée de Quadient qui combine des systèmes avancés, un logiciel embarqué intuitif et une plateforme cloud de monitoring permettant aux transporteurs de gérer et suivre les colis en temps réel, et aux consommateurs de recevoir des notifications instantanées pour leurs livraisons.

AOF - EN SAVOIR PLUS