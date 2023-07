Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: plus de 1000 consignes colis en France information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 10:34









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir dépassé la barre des 1000 consignes colis automatiques en France, 'fruit d'une collaboration étroite avec ses différents partenaires historiques, parmi lesquels l'opérateur de points relais Relais Colis et l'enseigne de sport Decathlon'.



Depuis plusieurs années, Quadient étend progressivement son réseau de consignes colis automatiques à travers plusieurs pays. La société compte déjà plus de 18.500 unités opérationnelles dans le monde.



Les consignes Parcel Pending de Quadient, 'solution de gestion efficace des livraisons et de retrait 7/7, 24/24', acceuilleront aussi très prochainement les retours de commandes ou les dépôts de colis de seconde main.





