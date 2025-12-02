Quadient : perspectives 2025 confirmées

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de Quadient s'élève à 248 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de 3,5%. Les revenus de son activité digital se sont accélérés sur ce trimestre (+9,2% en organique) à 69 millions d'euros, soutenus par la croissance des revenus liés aux souscriptions dans toutes les régions et des ventes de licences. En outre, les revenus liés aux souscriptions de l’activité Lockers ont augmenté de 6,1% en organique à 28 millions d'euros. En revanche, les revenus de l’activité Mail ont connu un repli organique de 9,8%.

Cette baisse reflète une baisse de 16,7% des ventes d'équipements, principalement en raison de la reprise limitée des ventes d'équipements aux Etats-Unis.

Quadient confirme ses perspectives 2025, abaissées le 24 septembre 2025. Le chiffre d'affaires devrait enregistrer un léger recul organique. Le résultat opérationnel courant est attendu dans une fourchette allant d'un léger recul organique à stable.

