Quadient: partenariat avec Co-op au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Quadient annonce son partenariat avec Co-op au Royaume-Uni, pour étendre l'utilisation de ses consignes colis automatiques Parcel Pending by Quadient et apporter davantage de services pratiques au sein de ses communautés.



Ce partenariat vise à installer ces consignes dans les magasins Co-op implantés au coeur des communautés locales au Royaume-Uni, et 'répondre aux attentes des consommateurs qui recherchent des solutions de retrait plus en plus sécurisées, accessibles et pratiques'.



Plus de 30 consignes seront initialement installées dans les magasins Co-op. Ces premières installations seront visibles dès ce mois-ci dans les magasins de Bedford, Bradford, Guildford, Keighley, Liverpool, Stockport, Swinton et Telford.





