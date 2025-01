Quadient : partenariat au Royaume-Uni

AOF - EN SAVOIR PLUS

Buzz Bingo est le plus grand opérateur de jeu du bingo au Royaume-Uni, gérant des clubs dans les centres-villes de tout le pays.

(AOF) - Quadient annonce un partenariat avec Buzz Bingo pour déployer les consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans 35 des 81 clubs de bingo du Royaume-Uni, avec comme objectifs de réaliser des installations supplémentaires à l’avenir. Cette collaboration facilite la collecte, la livraison et le retour des colis tout en améliorant l’expérience client dans les établissements Buzz Bingo.

