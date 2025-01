Quadient : nouveau placement privé d’un montant de 100 millions de dollars

(AOF) - Quadient , plateforme d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce la signature d’un nouveau placement privé de droit américain d’un montant de 100 millions de dollars américains avec MetLife Investment Management, renforçant ainsi sa position financière. Ce nouvel USPP de 100 millions de dollars d’obligations de premier rang a une maturité moyenne de 7 ans et s’accompagne d’une facilité de crédit supplémentaire permettant l’émission d’obligations de premier rang pour un montant maximum agrégé de 50 millions de dollars.

Depuis le début de l'exercice financier 2024 et en incluant cette transaction, Quadient a levé avec succès l'équivalent de 330 millions d'euros via différents instruments financiers, dont un Schuldschein, des prêts à terme et cet USPP, chacun contribuant au remboursement de lignes de crédit arrivant à échéance en 2025, notamment une émission obligataire d'un encours de 260 millions d'euros, avec un coupon 2,25 %, et une tranche Schuldschein de 29 millions d'euros.

