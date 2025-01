Quadient: nouveau contrat avec une agence américaine information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Quadient indique avoir été sélectionné par une agence gouvernementale américaine pour moderniser son infrastructure d'automatisation du courrier dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 1,6 million de dollars.



Dans ce cadre, il fournira 11 nouveaux systèmes hautes performances, dont des systèmes de courrier intelligents de la série iX-9 prêts pour le cloud et des plieuses-inséreuses à haut volume DS-1200, afin de rationaliser les opérations sur trois sites de traitement de courrier.



'Cela fait suite à une précédente annonce en octobre 2024, dans laquelle Quadient s'était vu attribuer un contrat d'une valeur de près d'un million de dollars pour un projet de modernisation similaire avec une autre agence fédérale', rappelle le groupe.





Valeurs associées QUADIENT 17,90 EUR Euronext Paris +0,56%