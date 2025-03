Quadient: maintenu leader d'un classement Aspire information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Quadient annonce conserver sa position de leader dans le classement Aspire Leaderboard, ayant récemment vu sa note progresser en matière de stratégie globale et de capacité d'exécution.



Établi par le cabinet de conseil indépendant Aspire CCS, ce classement compare et distingue les acteurs du marché des logiciels de gestion des communications clients (CCM) et de gestion de l'expérience client.



Quadient maintient sa position de Leader dans quatre segments couverts : solution CCM flexible, solution CCM en mode SaaS, solution SaaS hébergée par le fournisseur, et plateforme d'expérience de communication et de gestion de l'expérience d'interaction.





