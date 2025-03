Quadient: léger repli du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Quadient publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 66 millions d'euros au titre de son exercice 2024, contre 69 millions lors de l'exercice précédent, ainsi qu'un EBIT courant quasi-stable (-0,5%) à 146 millions, mais en croissance organique de 2,2%.



Le chiffre d'affaires du groupe de solutions logicielles, de traitement de courrier et de consignes-colis a augmenté de 2,8% à 1,09 milliard d'euros, avec une croissance organique en ligne avec ses attentes de 0,4%, tirée avant tout par les logiciels (+7,7%).



Le dividende proposé pour 2024 s'élève à 0,70 euro par action, en hausse de 8% et représentant un taux de distribution de 36,1%, supérieur à sa politique qui prévoit un ratio de distribution minimum de 20%. Il sera payé en une fois, en numéraire, le 6 août.



En termes de perspectives, Quadient vise une accélération des croissances organiques de son chiffre d'affaires et de son EBIT courant en 2025. Il confirme également ses prévisions à trois ans pour la période 2024-2026.





