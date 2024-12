Quadient: lancement de SimplyMail pour petites entreprises information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Quadient annonce le lancement en Europe de SimplyMail, une solution conçue pour répondre aux besoins croissants des petites entreprises en matière d'automatisation et d'optimisation de leurs opérations courrier.



Le groupe explique que cette solution SaaS leur permet d'envoyer du courrier physique -y compris des lettres recommandées- et des colis en quelques clics, directement depuis leur environnement digital actuel.



'La solution améliore la flexibilité et l'efficacité sans nécessiter de systèmes informatiques sophistiqués ni d'assistance technique supplémentaire, ce qui la rend idéale pour les petites entreprises à la recherche d'une solution simple et évolutive', souligne-t-il.





