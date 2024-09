Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: lancement d'un programme de rachat d'action information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Quadient annonce le lancement d'un programme de rachat d'action sur le marché pour un montant pouvant atteindre au maximum 30 millions d'euros (prix total d'achat hors frais annexes) et à exécuter sous réserve des conditions de marché.



Le programme sera réalisé dans le cadre de l'autorisation conférée par l'assemblée générale annuelle du 14 juin dernier. Sauf circonstances imprévisibles, les actions seront achetées sur une période de 18 mois se terminant au plus tard en janvier 2026.



Quadient envisage d'annuler les actions acquises dans ce cadre, à l'exception d'actions représentant un montant maximum de 10 millions d'euros, qui sera dédié aux futurs plans d'intéressement à long terme en actions alloués aux salariés et dirigeants.





Valeurs associées QUADIENT 17,70 EUR Euronext Paris +5,11%