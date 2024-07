Quadient lance une nouvelle application cloud pour les petites entreprises

(AOF) - Quadient lance Secure Barcode, une application cloud conçue pour renforcer la sécurité des communications clients physiques via la création et l'intégration fluide de codes-barres dans les documents. Cette solution est conçue pour les petites entreprises qui démarrent l’adoption de solutions digitales dans le traitement de leur courrier. Elle offre des bénéfices immédiats en matière de gestion des documents et d'efficacité opérationnelle.

Secure Barcode répond aux besoins des entreprises qui traitent des documents avec un nombre variable de pages. L'application offre une interface intuitive de type drag and drop, permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers et insérer automatiquement des codes-barres, sans nécessiter de compétence technique particulière.

S'appuyant sur la technologie QR code, Secure Barcode identifie avec précision les numéros de page et extrait les informations pertinentes afin de faciliter le traitement des documents. Les documents finaux sont produits efficacement, prêts pour l'impression, le pliage et l'insertion.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.