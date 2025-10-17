 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Quadient lance son programme pilote au Royaume-Uni
information fournie par AOF 17/10/2025 à 08:39

(AOF) - Quadient annonce le lancement de son programme pilote pour la X Series, une consigne de colis autonome unique sur le marché, combinant une batterie alimentée à énergie solaire, module de dépôt de retours intégré et impression d’étiquettes. Déployée dès cet automne au Royaume-Uni, cette nouvelle génération de technologie fonctionne en totale autonomie énergétique tout en offrant une gamme étendue de services aux consommateurs.

À partir de ce mois-ci, Quadient engage un pilote au Royaume-Uni afin d'évaluer les performances et l'adoption de la solution, tout en intégrant de nouveaux transporteurs et partenaires. Les consignes seront également présentées lors du salon Parcel+Post Expo, du 21 au 23 octobre 2025 à Amsterdam, où les visiteurs pourront découvrir cette innovation en conditions réelles.

" Chez Quadient, nous avons à cœur de rendre la livraison et le retour de colis plus faciles, fiables et accessibles pour nos clients ", a confié Benoît Berson, Directeur des Solutions Lockers chez Quadient. " Le programme pilote X Series démontrera comment innovation et durabilité peuvent aller de pair pour renforcer notre réseau ouvert de consignes automatiques et contribuer à nos objectifs de neutralité carbone dans le cadre de la stratégie Elevate to 2030 ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

QUADIENT
13,800 EUR Euronext Paris +1,62%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank