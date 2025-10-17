Quadient lance son programme pilote au Royaume-Uni

(AOF) - Quadient annonce le lancement de son programme pilote pour la X Series, une consigne de colis autonome unique sur le marché, combinant une batterie alimentée à énergie solaire, module de dépôt de retours intégré et impression d’étiquettes. Déployée dès cet automne au Royaume-Uni, cette nouvelle génération de technologie fonctionne en totale autonomie énergétique tout en offrant une gamme étendue de services aux consommateurs.

À partir de ce mois-ci, Quadient engage un pilote au Royaume-Uni afin d'évaluer les performances et l'adoption de la solution, tout en intégrant de nouveaux transporteurs et partenaires. Les consignes seront également présentées lors du salon Parcel+Post Expo, du 21 au 23 octobre 2025 à Amsterdam, où les visiteurs pourront découvrir cette innovation en conditions réelles.

" Chez Quadient, nous avons à cœur de rendre la livraison et le retour de colis plus faciles, fiables et accessibles pour nos clients ", a confié Benoît Berson, Directeur des Solutions Lockers chez Quadient. " Le programme pilote X Series démontrera comment innovation et durabilité peuvent aller de pair pour renforcer notre réseau ouvert de consignes automatiques et contribuer à nos objectifs de neutralité carbone dans le cadre de la stratégie Elevate to 2030 ".

