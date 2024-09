Quadient : la marge opérationnelle courante sous pression

(AOF) - Au premier semestre, Quadient a réalisé un résultat net part du groupe de 24 millions d’euros, en recul de 32,8%. L’Ebit courant du groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier a atteint 61 millions d’euros, en hausse organique de 0,3 %. Il a reculé de 6% en données publiées. La marge opérationnelle courante s’établit à 11,5% du chiffre d’affaires au premier semestre 2024 contre 12,6 % au premier semestre 2023.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 534 millions d'euros, en croissance publiée de 3,2 %, incluant la contribution des dernières acquisitions (Daylight et Frama) et en croissance organique de 0,8 %.

Geoffrey Godet, directeur général de Quadient S.A., a déclaré : " Quadient a réalisé une solide performance au premier semestre 2024, marquant un bon départ dans l'exécution de son nouveau plan stratégique, ‘Elevate 2030', qui vise à atteindre 1 milliard d'euros de revenus liés aux souscriptions d'ici 2030 ".

" La croissance organique enregistrée au cours du premier semestre 2024 étant en ligne avec les attentes du groupe, Quadient confirme attendre un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant (EBIT courant) en croissance organique sur l'ensemble de l'exercice 2024 " indique la société.

