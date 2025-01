Quadient : forte croissance de l’usage de ses consignes colis dans les campus d'Amérique du Nord

(AOF) - Quadient annonce une forte dynamique de fin d’année dans l’adoption et l’utilisation de son réseau de consignes colis Parcel Pending by Quadient sur les campus résidentiels et universitaires en Amérique du Nord. Au cours des trois derniers mois de 2024, Quadient a constaté chez ses clients des secteurs de l'enseignement supérieur et résidentiel une hausse de 16 % du volume total de colis par rapport au même trimestre l'année précédente, dépassant ainsi le taux de croissance de son parc installé.

Les universités, en particulier, affichent une dynamique exceptionnelle avec une croissance de 23% par rapport à la période l'année précédente. Au-delà de la simple distribution de colis, les universités exploitent de plus en plus les consignes automatiques Quadient pour la remise de matériel académique, d'équipements, de courrier et d'aide alimentaire, offrant ainsi aux étudiants et au personnel une solution sécurisée de gestion des livraisons.

"La progression continue de l'utilisation de notre réseau de consignes colis en Amérique du Nord répond à une demande croissante pour des solutions fiables et automatisées pour gérer efficacement des volumes de colis toujours plus importants", a déclaré Austin Maddox, vice-président exécutif, Lockers Automation Amérique du Nord chez Quadient.

AOF - EN SAVOIR PLUS