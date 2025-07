Quadient: étend ses services de consigne au Japon information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 18:08









(CercleFinance.com) - Quadient annonce que les consignes ' Multi E Cube ' du réseau JR East proposent désormais un service d'envoi de colis, franchissant ainsi une étape clé dans son partenariat avec JR East Smart Logistics, la filiale logistique d'East Japan Railway Company.



Les consignes ' Multi E Cube ' désignent des armoires automatiques de consignes installées dans les gares du réseau JR East au Japon.



Les voyageurs peuvent ainsi expédier des colis directement depuis les gares, sans étiquette papier ni assistance, au fil de leurs déplacements quotidiens.



Depuis 2024, ces consignes étaient intégrées au réseau PUDO Station de Quadient pour la réception des colis Yamato Transport. Avec cette nouvelle évolution, elles permettent également l'envoi, regroupant désormais réception, expédition et réservation de casiers au sein d'un même point. Disponibles du premier au dernier train, certaines consignes offrent même un accès 24h/24, garantissant une flexibilité maximale aux utilisateurs.



Quadient poursuit ainsi le développement de son réseau PUDO Station, transformant des lieux sous-exploités en véritables hubs de services, et renforçant la commodité et l'accessibilité des solutions colis pour les communautés à travers le Japon.







Valeurs associées QUADIENT 16,4600 EUR Euronext Paris +1,98%