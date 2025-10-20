 Aller au contenu principal
Quadient et Evri renforcent leur partenariat
information fournie par AOF 20/10/2025 à 18:02

(AOF) - Quadient étend son partenariat stratégique avec Evri, l’un des principaux acteurs de la livraison de colis au Royaume-Uni. Dans le cadre d’un nouvel accord, Evri activera dans les prochains mois 2 000 consignes connectées Parcel Pending by Quadient supplémentaires à travers le pays. Ce déploiement viendra renforcer de manière significative les options de livraison hors-domicile du transporteur.

" L'initiative répond à une demande croissante des consommateurs pour des services de colis pratiques, sécurisés et durables, portée notamment par le développement des marketplaces de particulier à particulier (C2C). Dans le cadre de cette collaboration, Evri adoptera une part importante du réseau ouvert de consignes automatiques de Quadient au Royaume-Uni, qui comprend la fonctionnalité primée Drop Box, qui simplifie les retours de colis et améliore l'expérience client ", explique Quadient.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

QUADIENT
14,140 EUR Euronext Paris +2,46%
