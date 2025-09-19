Quadient distingué par QKS Group pour l'IA dans le CCM
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 13:30
'Le rapport met en avant la solide performance de Quadient en matière de stratégie, d'innovation et de mise en oeuvre dans le domaine de l'IA appliquée au CCM', explique la plateforme d'automatisation des interactions professionnelles.
Quadient a obtenu les meilleures notes tant pour sa vision que pour sa maturité, se distinguant grâce à son intégration avancée de l'IA générative, des cadres de gouvernance robustes et des résultats opérationnels mesurables.
Grâce à l'intégration d'assistants IA avancés, sa solution Quadient Inspire permet désormais aux organisations d'accélérer la création de contenus jusqu'à 50% et de doubler le volume de communications sans augmenter leurs effectifs.
Valeurs associées
|16,0600 EUR
|Euronext Paris
|+0,25%
A lire aussi
-
Donald Trump, qui a récemment accusé Xi Jinping de "conspirer" contre les Etats-Unis, espère finaliser le sort de TikTok et faire avancer les négociations commerciales pendant un entretien vendredi avec son homologue chinois. Les deux dirigeants ont débuté leur ... Lire la suite
-
(AOF) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le Bylvay d’ Ipsen pour le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares ... Lire la suite
-
Dassault Aviation décroche de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une note défavorable de Goldman Sachs dans laquelle la banque d'affaires américaine initie le titre à la vente. Dans une étude consacrée ... Lire la suite
-
Le président du Comité national des pêches Olivier Le Nézet a annoncé vendredi "un dispositif de 12 millions d'euros sur deux ans" dédié à des projets de modernisation de la flotte et financé par la taxe éolienne. "Pour la première fois, la pêche elle-même prend ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer