 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 869,07
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Quadient distingué par QKS Group pour l'IA dans le CCM
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 13:30

Quadient annonce avoir été désignée Pionnier de Référence (Most Valuable Pioneer, ou MVP) par QKS Group dans la première édition de sa matrice de maturité en intelligence artificielle (IA) pour la gestion des communications client (CCM).

'Le rapport met en avant la solide performance de Quadient en matière de stratégie, d'innovation et de mise en oeuvre dans le domaine de l'IA appliquée au CCM', explique la plateforme d'automatisation des interactions professionnelles.

Quadient a obtenu les meilleures notes tant pour sa vision que pour sa maturité, se distinguant grâce à son intégration avancée de l'IA générative, des cadres de gouvernance robustes et des résultats opérationnels mesurables.

Grâce à l'intégration d'assistants IA avancés, sa solution Quadient Inspire permet désormais aux organisations d'accélérer la création de contenus jusqu'à 50% et de doubler le volume de communications sans augmenter leurs effectifs.

Valeurs associées

QUADIENT
16,0600 EUR Euronext Paris +0,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Combinaison d'images créée le 18 septembre 2025 du président chinois Xi Jinping à Beijing en Chine le 4 septembre 2025 et du président américain Donald Trump à Washington, aux Etats-Unis, le 16 septembre 2025 ( POOL / Lintao Zhang )
    Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok avec Xi
    information fournie par AFP 19.09.2025 14:31 

    Donald Trump, qui a récemment accusé Xi Jinping de "conspirer" contre les Etats-Unis, espère finaliser le sort de TikTok et faire avancer les négociations commerciales pendant un entretien vendredi avec son homologue chinois. Les deux dirigeants ont débuté leur ... Lire la suite

  • ipsen (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen : le produit Bylvay approuvé au Japon dans une indication
    information fournie par AOF 19.09.2025 14:28 

    (AOF) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le Bylvay d’ Ipsen pour le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares ... Lire la suite

  • Dassault Aviation (Crédit: / Wikimedia Commons / Oleg Belya)
    Dassault Aviation plombé par le pessimisme de Goldman Sachs
    information fournie par Zonebourse 19.09.2025 14:25 

    Dassault Aviation décroche de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une note défavorable de Goldman Sachs dans laquelle la banque d'affaires américaine initie le titre à la vente. Dans une étude consacrée ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron
    Un fonds de 12 millions dédié à la modernisation de la flotte: "une première" pour les pêcheurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.09.2025 14:15 

    Le président du Comité national des pêches Olivier Le Nézet a annoncé vendredi "un dispositif de 12 millions d'euros sur deux ans" dédié à des projets de modernisation de la flotte et financé par la taxe éolienne. "Pour la première fois, la pêche elle-même prend ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank