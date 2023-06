Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: distingué comme éditeur de logiciels information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Quadient annonce sa présence continue parmi les 10 premiers éditeurs de logiciels en France, au vu du classement Truffle 100, compilé par Truffle Capital et teknowlogy group|CXP-PAC, qui sert selon lui de baromètre au secteur.



Le groupe de consignes colis et de solutions de traitement de courrier s'est constamment assuré sa place dans le haut du palmarès pendant sept années consécutives, sur la base des revenus de ventes de logiciels déclarés des entreprises participantes.



Le classement de Quadient dans le Top 10 du Truffle 100 s'inscrit dans la suite de distinctions obtenues auprès d'autres experts indépendants du secteur, comme le rapport SPARK Matrix 2023 de Quadrant Knowledge Solutions pour sa solution CCM basée sur le cloud.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -0.43%