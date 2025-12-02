 Aller au contenu principal
Quadient confirme ses perspectives 2025 après ses résultats du 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 18:09

Quadient a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 248 millions d'euros au titre du 3e trimestre, en baisse organique de 3,5% sur un an (-5,6% en publié). La dynamique reste contrastée entre les différentes divisions du groupe.

Ainsi, l'activité Digital a poursuivi son accélération, avec un chiffre d'affaires de 69 millions d'euros, en hausse organique de 9,2%. Cette performance s'explique par la croissance continue des revenus liés aux souscriptions dans toutes les régions, mais aussi par une augmentation à deux chiffres des revenus non récurrents issus des ventes de licences et des services professionnels.

L'activité Lockers a généré 28 millions d'euros de chiffre d'affaires, en progression organique de 6,1%. Les revenus liés aux souscriptions ont crû de 17,6% grâce à la croissance des volumes au Royaume-Uni, à la meilleure monétisation des usages aux États-Unis et à l'adoption croissante au Japon. En parallèle, les revenus non récurrents reculent, pénalisés par une base de comparaison élevée.

À l'inverse, l'activité Mail reste en net repli, avec un chiffre d'affaires de 151 millions d'euros, en baisse organique de 9,8%. Les ventes d'équipements chutent de 16,7%, affectées par une reprise encore limitée aux États-Unis. Les revenus d'abonnement sont également en retrait, notamment en Allemagne et dans les pays nordiques, qui avaient profité de hausses tarifaires en 2024. Geoffrey Godet, Directeur Général, évoque toutefois un rebond attendu des ventes de matériel aux États-Unis au 4e trimestre.

'Conjugués à la progression attendue des marges d'EBITDA annuelle des activités Digital et Lockers, ainsi qu'à la résilience de celle du Mail, ces résultats renforcent notre confiance dans l'atteinte de nos objectifs pour 2025', ajoute-t-il.

Quadient confirme d'ailleurs sa guidance 2025, avec un chiffre d'affaires attendu en léger recul organique, et un résultat opérationnel courant prévu entre stable et en léger repli organique.

