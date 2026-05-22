Quadient confirme ses objectifs, Oddo BHF reste à surperformance

Quadient est en léger repli à la Bourse de Paris (-0,33%, à 11,94 euros), après la présentation, hier soir, de ses revenus trimestriels et la confirmation des objectifs annuels.

Sur les trois premiers mois de l'année, la plateforme mondiale d'automatisation au service de connexions professionnelles sécurisées et durables a vu son chiffre d'affaires organique reculer de 1,9%, à 243 millions d'euros, ou en baisse de 6% en données publiées. La croissance publiée intègre un effet de périmètre positif de 1 million d'euros qui correspond aux acquisitions de Serensia et de CDP Communications. Cet effet a toutefois été plus que compensé par un impact de change négatif de 12 millions d'euros.

Au niveau des divisions, l'activité Digital a connu une croissance organique de 6,8%, à 71 millions d'euros ( 5,2% en données publiées), le Mail a reculé de 5,2%, ou de 9,7% en données publiées, à 148 millions d'euros. Enfin, le segment Lockers a également été décevant avec un repli de l'activité de 3,8%, ou 11% en publiées, à 24 millions d'euros.

Pour Oddo BHF, le chiffre d'affaires trimestriel ressort en ligne avec les attentes, de même que la confirmation des objectifs financiers annuels. Quadient table toujours sur une variation organique de son chiffre d'affaires comprise entre -2 et 2% et sur une marge d'Ebitda supérieure à 20% dans l'activité Digital, supérieure à 25% pour Mail et supérieure à 10% pour le segment Lockers.

La recommandation des analystes reste à surperformance avec une cible de cours de 23 euros, soit un potentiel de hausse de 92%.