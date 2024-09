Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: baisse d'un tiers du RNPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Quadient publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 24 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, contre 36 millions un an auparavant, et un EBIT courant en baisse de 6% à 61 millions, mais en croissance organique de 0,3%.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 3,2% à 534 millions d'euros, dont une croissance organique de 0,8% tirée par la vigueur de la division digital (+5,9%) qui a plus que compensé de légers replis pour les divisions mail (-0,5%) et lockers (-2,5%).



La croissance organique enregistrée au cours du premier semestre étant en ligne avec ses attentes, Quadient confirme attendre un chiffre d'affaires et un EBIT courant en croissance organique sur l'ensemble de l'exercice 2024.





Valeurs associées QUADIENT 17,70 EUR Euronext Paris +5,11%