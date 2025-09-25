Quadient anticipe désormais un léger recul organique du chiffre d’affaires

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de Quadient a atteint 517 millions d’euros lors du premier semestre 2025, soit une baisse publiée de 3,% et un repli organique de 3% par rapport au premier semestre 2024. L’Ebitda a atteint 109 millions d’euros au cours de ce premier semestre, en baisse de 2 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024. Malgré des volumes plus faibles, le taux de marge d’Ebitda s’établit à 21% au premier semestre 2025, en hausse de 0,2 point par rapport au premier semestre 2024.

Ce taux est soutenu par la solide rentabilité de l'activité Mail et des gains de marge significatifs réalisés dans l'activité Lockers.

Le résultat opérationnel a atteint 57 millions d'euros au premier semestre 2025 contre 45 millions d'euros au premier semestre 2024.

Le résultat net part du groupe après intérêts minoritaires s'élève ainsi à 21 millions d'euros au premier semestre 2025, par rapport à 24 millions d'euros au premier semestre 2024.

Le résultat net par action est de 0,60 euro sur le premier semestre 2025 contre 0,71 euro au premier semestre 2024.

La performance du premier semestre 2025 a mis en évidence la dynamique solide des activités Digital et Lockers, qui compense la performance temporairement plus faible de l'activité Mail aux États-Unis, avec un résultat opérationnel courant stable.

Pour le second semestre, le chiffre d'affaires de Quadient devrait s'améliorer par rapport au premier semestre 2025, soutenu par la poursuite de la forte dynamique de Digital et Lockers ; un rebond de l'activité Mail aux Etats-Unis, bien que moins marqué qu'initialement prévu.

La rentabilité devrait continuer à progresser au second semestre par rapport au premier semestre 2025, grâce à une forte amélioration de la contribution de Digital et Lockers ;et une marge Ebitda de l'activité Mail qui devrait rester à un niveau élevé, grâce à la poursuite de l'adaptation des coûts et malgré l'impact des droits de douane américains.

En conséquence, et en prenant en compte les incertitudes liées au contexte macroéconomique mondial, le chiffre d'affaires 2025 devrait désormais enregistrer un léger recul organique (La précédente guidance 2025 prévoyait une accélération de la croissance organique à la fois pour le chiffre d'affaires et l'Ebit courant par rapport aux taux de croissance de 2024.

Le résultat opérationnel courant 2025 est attendu dans une fourchette allant de stable à un léger recul organique.

