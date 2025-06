Quadient: acquisition de Serensia finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 18:13









(CercleFinance.com) - Quadient annonce l'acquisition de Serensia, plateforme française de facturation électronique agréée en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP).



Finalisée ce 2 juin 2025, cette opération renforce la position de Quadient sur le marché de la conformité numérique, à l'approche de la généralisation de la facturation électronique en France et en Europe.



Serensia apporte une technologie modulaire, évolutive et orientée API, intégrée à l'écosystème Peppol, garantissant une compatibilité immédiate avec les exigences réglementaires à venir en France, Belgique, Allemagne et dans le cadre de la directive européenne ViDA.



Geoffrey Godet, CEO de Quadient, souligne que cette acquisition marque une étape clé pour devenir un acteur majeur de l'automatisation financière en Europe.



Serensia gère déjà plusieurs centaines de millions de factures par an pour plus de 160 clients, soutenue par une équipe d'environ 40 collaborateurs.





