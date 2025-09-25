Quadient a été sélectionnée par plusieurs grands groupes pour la facturation électronique
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 09:06
Quadient est ainsi assurée de traiter plus de 215 millions de factures par an dès la mise en oeuvre de la réforme, soit plus de 10% du marché adressable.
Dans ce contexte, plusieurs grands groupes ont d'ores et déjà sélectionné Serensia comme leur plateforme de référence pour la facturation électronique dès l'entrée en vigueur de la réforme.
On retrouve de grands clients historiques tels que Total Energies, BPCE et Dalkia.
Le réseau d'experts comptables Cerfrance, qui représente 320 000 TPE et PME en France, est aussi l'un des premiers partenaires significatifs à adopter la plateforme en marque blanche.
' Le choix de Serensia par des entreprises de premier plan et par notre écosystème de partenaires démontre non seulement la fiabilité de notre technologie, mais aussi la pertinence de la vision que nous portons pour ce marché ', déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient.
Valeurs associées
|13,8000 EUR
|Euronext Paris
|-13,43%
A lire aussi
-
La dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre, atteignant 115,6% du PIB et un record en valeur absolue à plus de 3.400 milliards d'euros, alors que le Premier ministre tente toujours de trouver la martingale pour boucler un budget 2026 dans ... Lire la suite
-
Dans un environnement complexe marqué notamment par l'augmentation des taux de la dette souveraine, le particulier peut s'interroger sur la stratégie à déployer sur le marché du crédit. Stanislas de Bailliencourt, directeur adjoint des investissements chez Sycomore ... Lire la suite
-
La dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre, atteignant 115,6% du produit intérieur brut (PIB) à fin juin et un record en valeur absolue, à 3.416,3 milliards d'euros, a indiqué jeudi l'Insee. La dette s'établissait à 113,9% du PIB à fin ... Lire la suite
-
La confiance des ménages en France est restée stable en septembre après un léger repli en août, a indiqué l'Institut national de la statistique jeudi. L'indicateur qui synthétise la confiance des ménages s'est établi à 87 en septembre, inchangé sur un mois et demeure ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer