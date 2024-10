Qu’est-ce qui influence le prix d’une action en Bourse ?

une loupe et des pourcentages (Crédits: Adobe Stock)

Le cours d'une action est le reflet dynamique de l'offre et de la demande sur le marché boursier, influencé par une combinaison de facteurs allant des fondamentaux de l'entreprise aux tendances macroéconomiques.

Que vous soyez un investisseur chevronné ou un débutant, comprendre les facteurs qui peuvent influencer le cours des actions dans lesquelles vous souhaitez investir vous permettra de mieux appréhender les fluctuations du marché et de prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Explorons ici les éléments qui impactent le plus les fluctuations du cours des actions en bourse.

Phases du cycle économique

En période de croissance, l'optimisme des investisseurs pousse les cours à la hausse alors que les entreprises prospèrent. Au sommet, la prudence s'installe alors que l'économie atteint généralement son apogée, pouvant entraîner une stagnation du prix des actions en bourse. La récession qui suit généralement provoque une chute des cours due à un ralentissement de l'activité et à une perte de confiance des investisseurs. Enfin, la reprise amorce une remontée progressive des cours grâce aux investisseurs anticipant un rebond économique. Cependant, cette relation entre cycle économique et cours boursiers n'est pas toujours aussi linéaire.

Politiques monétaires et fiscales

Les politiques monétaires et fiscales sont des instruments clés de la gestion économique d'un pays. La politique monétaire, orchestrée par la banque centrale, agit principalement sur la masse monétaire d'une devise, alors que la politique fiscale, mise en œuvre par le gouvernement, concerne les dépenses publiques et la fiscalité.

Globalement, des taux d'intérêt bas stimulent l'économie et favorisent la hausse des actions, alors que des taux d'intérêt élevés peuvent freiner l'économie et peser sur les actions (bien que ce ne soit pas toujours le cas comme en témoignent les records boursiers de ces dernières années). Une politique expansionniste (dépenses publiques accrues, baisses d'impôts) peut stimuler la croissance et les cours boursiers, alors qu'une politique restrictive (réduction du déficit) peut freiner la croissance et impacter négativement les actions

Tendances sectorielles

Un secteur en plein essor, porté par des innovations technologiques, des changements de réglementation favorables ou une forte demande des consommateurs, attire souvent les investisseurs, stimulant la hausse des cours. À l'inverse, un secteur en difficulté peut entraîner une baisse des cours due à une baisse de performance et à une plus grande prudence des investisseurs. Ces tendances peuvent aussi influencer le sentiment du marché, créant un cercle vertueux ou vicieux selon la dynamique du secteur.

Taux de change

Les fluctuations des taux de change peuvent impacter le cours des actions, notamment pour les entreprises internationales. Une monnaie nationale faible favorise les exportations, mais renchérit les importations. L'impact précis de l'évolution des taux de change sur le cours d'une action dépend de plusieurs facteurs : l'exposition de l'entreprise à l'international, la sensibilité de la demande aux prix, la capacité de l'entreprise à répercuter une hausse de ses coûts et les stratégies de couverture de change mises en place par ladite société.

De plus, les variations de change peuvent influencer les décisions des investisseurs étrangers, affectant ainsi la demande pour une action. Une dépréciation de la monnaie nationale peut rendre les actions d'une entreprise plus attrayantes pour les investisseurs étrangers, car elles deviennent moins chères. Cela peut entraîner une augmentation de la demande et une hausse du cours de l'action, et inversement lors d'une appréciation de la monnaie locale.

Saison des résultats et nouvelles concernant les entreprises

La saison des résultats et les actualités d'entreprises sont des catalyseurs majeurs pour le cours de l'action. Les résultats financiers, s'ils diffèrent des attentes, peuvent entraîner des mouvements de prix significatifs. De même, les annonces importantes concernant l'entreprise, positives ou négatives, peuvent provoquer des fluctuations de cours.

Compétition

La concurrence joue un rôle ambivalent sur le cours des actions. Une concurrence accrue peut réduire les marges bénéficiaires, impactant négativement les cours de bourse, tandis qu'une position dominante sur le marché peut favoriser la hausse des cours. Par ailleurs, la concurrence stimule l'innovation, car les entreprises cherchent constamment à se démarquer et à offrir de meilleurs produits ou services, ce qui peut être positivement perçu par les investisseurs.

Notes d'analystes professionnels

Les rapports d'analystes professionnels, contenant analyses détaillées, prévisions et recommandations, influencent les décisions d'investissement et donc le cours des actions. Une note positive peut stimuler la demande et faire monter le prix, tandis qu'une note négative peut entraîner un mouvement de vente et une baisse du cours. Cet impact est souvent plus marqué à court terme, les investisseurs réagissant rapidement aux nouvelles informations.