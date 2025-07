Qu'est-ce qui explique la valeur du Bitcoin ?

crypto

Lorsque bitcoin a été lancé en 2009, il s'agissait avant tout d'un projet expérimental, adopté par quelques passionnés de technologie intrigués par ce que son créateur pseudonyme, Satoshi Nakamoto, appelait « un système de paiement électronique pair-à-pair ». Depuis, le Bitcoin est passé de projet à un véritable actif reconnu, au point d'être comparé à l'or par des figures majeures de la finance mondiale, dont Jerome Powell (président de la Réserve fédérale américaine), le PDG de BlackRock Larry Fink ou encore la banque d'investissement Goldman Sachs, et de voir sa capitalisation boursière dépasser celle de l'argent métal.

Comment expliquer un tel développement ? Voici quelques éléments de réponse.

Une architecture décentralisée, une sécurité éprouvée

Contrairement à une banque centrale, Bitcoin repose sur une infrastructure décentralisée. Aucun organe de contrôle ne le dirige. Des nœuds (ordinateurs répartis dans le monde entier) exécutent le logiciel Bitcoin tandis que des opérateurs, nommés mineurs, utilisent leur puissance de calcul informatique pour valider les transactions. En récompense, ils reçoivent des bitcoins fraîchement créés. Ce processus est un algorithme que l'on appelle la preuve de travail. Pour altérer une transaction enregistrée sur la blockchain, un acteur malveillant devrait contrôler plus de 51 % de la puissance du réseau : un scénario jugé improbable compte tenu des coûts considérables impliqués (estimés à plusieurs millions de dollars par heure).

Une étude universitaire publiée en février 2024 a même conclu que fabriquer suffisamment de machines pour une telle attaque coûterait plus de 20 milliards de dollars, sans compter les frais d'énergie associés.

De fait, l'architecture du réseau Bitcoin en fait l'un des plus sécurisés au monde, jamais piraté et fonctionnel 99.98% de son existence, permettant des transactions continues 24/7.

Une rareté programmée

L'une des forces fondamentales de Bitcoin est sa rareté prédéterminée. Contrairement aux monnaies fiduciaires que les banques centrales peuvent émettre à volonté, l'offre de Bitcoin est plafonnée à 21 millions d'unités, une mesure anti-inflation intégrée dès sa création.

Deux mécanismes garantissent cette rareté :

Les récompenses de minage distribuent progressivement de nouveaux bitcoins ;

Environ tous les 4 ans, ces récompenses sont divisées par deux: un événement appelé « halving », suivi de près par les investisseurs.

En mai 2025, environ 94.5 % des bitcoins avaient déjà été minés (soit 19,85 millions). Par ailleurs, une part significative de ce total est estimée perdue, pour diverses raisons (perte de mot de passe, décès des propriétaires, etc.) : entre 2 et 4 millions de bitcoins (1) ne seraient ainsi plus accessibles ! Cela a d'ailleurs conduit le gestionnaire d'actifs BlackRock à écrire que “si chaque millionnaire aux États-Unis demandait à leur gestionnaire de patrimoine de leur obtenir un bitcoin, il n'y en aurait pas suffisamment [pour combler leur requête] ”. Il existe en effet environ 21,9 millions de millionnaires aux Etats-Unis. Et environ 58 millions dans le monde, d'après le Global Wealth Report 2024 (2).

Sans tiers de confiance, Bitcoin inspire confiance

Bitcoin est souvent comparé à l'or numérique, et pour cause :

Durabilité : le réseau Bitcoin n'a jamais été piraté et est constamment fonctionnel.

Rareté : l'offre est strictement limitée.

Fongibilité : chaque bitcoin est équivalent à un autre.

Ces attributs pourraient faire de Bitcoin une réserve de valeur efficace de long terme, notamment face à l'inflation. Ce n'est pas un hasard si des pays comme le Nigeria (avec une inflation de 30 % en 2024) ou encore la Turquie, l'Argentine et le Venezuela figurent parmi les plus gros utilisateurs de Bitcoin, selon la firme Chainalysis (3).

Mais cet intérêt monétaire ne concerne pas uniquement les pays en développement ou en difficulté économique : depuis sa création, bitcoin a connu une très forte appréciation contre le dollar et l'euro (4). Par ailleurs, entre 2010 et 2025, le dollar américain s'est déprécié significativement en termes de pouvoir d'achat (un dollar de 2010 équivaut à environ 1,47 dollar en 2025 selon les données officielles américaines (5)). Ce qui conduit certains à estimer, comme le PDG de CoinShares Jean-Marie Mognetti, que “Bitcoin gagne car le dollar échoue”.

Source FRED Coinbase

Enfin, Bitcoin repose sur une transparence totale. Toutes les transactions sont visibles sur la blockchain, consultables par tous via des explorateurs en ligne, ou pour les utilisateurs plus avancés par l'exécution du client bitcoin. Même en cas de vol de fonds en raison d'un piratage d'un utilisateur, les mouvements de fonds peuvent être suivis grâce à cette traçabilité : une fonctionnalité rare dans la finance traditionnelle. "L'argent liquide est beaucoup plus difficile à tracer que le bitcoin", expliquait déjà en 2019 la gendarmerie nationale.

Cinq points à garder à l'esprit :

Décentralisation : aucun point de défaillance unique, un réseau sécurisé mondial.

Sécurité : coût élevé rendant les attaques difficiles.

Rareté : avec une offre limitée et des émissions contrôlées.

Confiance : reconnu comme une réserve de valeur mondiale en devenir.

Transparence : tout est traçable, vérifiable, consultable.

