Qu'est-ce que le MSCI et quel est son impact sur le marché boursier indonésien ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gregor Stuart Hunter

MSCI MSCI.N est un acteur majeur au sein de l'industrie de la gestion d'actifs, qui représente 139 000 milliards de dollars, et ses décisions ont d'énormes conséquences pour les pays du monde entier, comme les investisseurs indonésiens l'ont appris à leurs dépens cette semaine.

L'indice composite de Jakarta a plongé jusqu'à 16,7 % au cours des deux derniers jours, après qu'un avertissement de MSCI concernant une éventuelle rétrogradation des marchés émergents au rang de marchés frontières a déclenché une vague de fuite des capitaux . L'indice s'est redressé plus tard dans la séance de jeudi, mais a tout de même clôturé en baisse de 1,1 %, enregistrant ainsi une deuxième journée consécutive de baisse.

QU'EST-CE QUE MSCI?

Anciennement connu sous le nom de Morgan Stanley Capital International, les produits indiciels de la société constituent l'un des points de référence les plus importants pour les marchés boursiers du monde entier. Elle n'investit pas elle-même, mais les décisions concernant les pays et les entreprises à inclure dans son indice phare des marchés émergents , qui suit quelque 10 000 milliards de dollars d'actions, peuvent avoir un poids énorme auprès des investisseurs mondiaux.

Les compilateurs d'indices, dont FTSE Russell et S&P Global, ont remodelé le paysage mondial de l'investissement à mesure que les fonds négociés en bourse gagnaient en popularité - et en influence - dans le monde entier.

Pour les gestionnaires de fonds actifs comme pour les suiveurs d'indices, les décisions de MSCI concernant les pays et les entreprises à inclure ou à exclure peuvent entraîner un rééquilibrage automatique des portefeuilles et des flux de capitaux se chiffrant en milliards de dollars.

QU'A FAIT LE MSCI À L'INDONÉSIE ET POURQUOI LE MARCHÉ A-T-IL CHUTÉ?

MSCI a déclaré dans un communiqué que ses clients avaient signalé des problèmes concernant les données du marché, qui ne permettaient pas de savoir quelle proportion des actions des sociétés indonésiennes pouvait être librement échangée et comment la bourse classait les propriétaires d'actions.

Le fournisseur d'indices a déclaré que ses clients avaient signalé des structures d'actionnariat opaques et que le comportement coordonné des investisseurs sur le marché nuisait à la "bonne formation des prix".

MSCI a donné à l'Indonésie jusqu'au mois de mai pour montrer des signes de progrès, après quoi elle réévaluera son statut. Cela pourrait se traduire par une pondération plus faible de l'Indonésie dans son indice de référence des marchés émergents, voire par une rétrogradation au statut de marché frontière.

C'est cette menace qui a pris les investisseurs par surprise et qui a déclenché une ruée vers la sortie.

QUE SE PASSERA-T-IL SI L'INDONÉSIE EST EXCLUE DE LA CATÉGORIE DES MARCHÉS ÉMERGENTS?

Les révisions à la hausse ou à la baisse effectuées par MSCI ont eu d'énormes répercussions sur les pays et les marchés dans le passé et devraient peser sur les marchés indonésiens pendant un certain temps.

Goldman Sachs estime que les sorties d'investisseurs étrangers pourraient atteindre 7,8 milliards de dollars si l'Indonésie est rétrogradée au rang de marché frontière, un scénario que la banque d'investissement et certains investisseurs jugent peu probable.

L'Indonésie représente environ 1 % de la pondération de l'indice MSCI des marchés émergents, qui est dominé par la Chine, Taïwan et l'Inde. Il reste à voir si la décision de MSCI incitera d'autres fournisseurs d'indices à agir. Le FTSE Russell a déclaré qu'il suivait la situation de près.

QUE DIT L'INDONÉSIE - ET QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE?

Les consultations relatives à la reclassification des indices prennent généralement des mois ou des années avant d'être effectives, mais les investisseurs étrangers ne sont pas très motivés pour rester dans les parages lorsqu'ils savent qu'une vague d'argent est sur le point d'entrer - ou de sortir.

La balle revient donc dans le camp du gouvernement indonésien. Les autorités financières indonésiennes ont déclaré jeudi que le gouvernement avait accepté le point de vue du compilateur d'indices comme une "bonne contribution". Elles ont ajouté que leurs communications avec MSCI avaient été positives et qu'elles attendaient une réponse aux mesures proposées, qui comprennent le doublement de l'exigence de flottant pour les sociétés cotées en bourse, qui passe à 15 %.

Par le passé, le gouvernement s'est montré disposé à punir les entreprises étrangères qui avaient dégradé la qualité de ses marchés. Il a pénalisé JPMorgan Chase & Co en 2015 après que le service de recherche de la banque d'investissement a recommandé de réduire l'exposition aux obligations du pays, et à nouveau en 2017 lorsqu'il a émis une note similaire sur ses actions.