Qu'est-ce que l'IED, une pratique que Trump tente de démanteler ?

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Singh

Depuis son entrée en fonction le 20 janvier, le président américain Donald Trump a publié une série de décrets visant à démanteler les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion dans l'ensemble du gouvernement fédéral et du secteur privé.

Si les décrets de M. Trump ont été salués par certains de ses partisans et alliés, ils ont été critiqués par des groupes de défense qui affirment qu'ils risquent d'aggraver les inégalités et de réduire à néant des décennies de progrès réalisés pour consacrer les protections des droits civils des groupes marginalisés. M. Trump et ses alliés ont également accusé, sans fournir de preuves, les efforts en faveur de la diversité d'être à l'origine de la gestion des récents incendies de forêt mortels en Californie et d'un accident d'avion dans l'État de Washington (). Les défenseurs des droits civils rejettent ces allégations et les qualifient de dangereuses.

QU'EST-CE QUE L'IED?

Les programmes DEI font partie des efforts de diversité sur le lieu de travail visant à garantir une représentation plus équitable des groupes considérés comme historiquement marginalisés, tels que les Afro-Américains, les membres de la communauté LGBTQ+, les femmes, les personnes handicapées et d'autres minorités ethniques aux États-Unis.

Ces efforts visent à supprimer les obstacles systémiques auxquels se heurtent les groupes victimes d'un héritage de racisme, de sexisme et de xénophobie.

Les pratiques d'IED comprennent la formation à la lutte contre la discrimination, la lutte contre les inégalités salariales fondées sur le sexe ou la race et l'élargissement du recrutement et de l'accès aux groupes ethniques sous-représentés.

QUELLE EST L'HISTOIRE DE LA DEI AUX ETATS-UNIS?

L'IED est un terme relativement nouveau, mais les efforts déployés pour lutter contre les inégalités et le racisme structurel remontent à plusieurs siècles aux États-Unis. Les efforts plus récents remontent à la loi historique sur les droits civils signée en 1964 par le président de l'époque, Lyndon B. Johnson, qui a interdit la discrimination fondée sur la race, la religion, l'origine nationale, la couleur et le sexe, et a introduit des changements radicaux dans la vie américaine, notamment en mettant fin à la ségrégation.

Cette législation faisait suite à une série de manifestations de plus en plus nombreuses organisées par des militants dans les années 1950 et 1960, dans le cadre du mouvement pour les droits civiques. En 1965, M. Johnson a pris un décret interdisant la discrimination dans l'emploi au niveau fédéral en exigeant du gouvernement qu'il veille à ce que les candidats et les employés soient traités sans distinction de race, de croyance, de couleur ou d'origine nationale. Trump a révoqué cette mesure . Les efforts de DEI se sont accélérés, y compris dans le secteur privé, en 2020 après le meurtre de George Floyd, un Noir décédé après qu'un policier blanc de Minneapolis se soit agenouillé sur son cou pendant plusieurs minutes.

Les meurtres de Floyd et de plusieurs autres Noirs américains ont donné lieu à des manifestations dans le monde entier contre le racisme et la brutalité policière.

QUE DISENT TRUMP ET SES ALLIÉS POUR S'OPPOSER À L'IED?

M. Trump et ses alliés affirment que la DEI est injustement discriminatoire à l'égard d'autres Américains, notamment les Blancs et les hommes, et qu'elle affaiblit l'importance du mérite dans l'embauche ou la promotion. "Mon administration a pris des mesures pour abolir toutes les politiques discriminatoires en matière de diversité, d'équité et d'inclusion - et il s'agit de politiques qui étaient absolument absurdes - dans l'ensemble du gouvernement et du secteur privé", a déclaré M. Trump au Forum économique mondial après avoir pris ses fonctions pour son deuxième mandat.

QUE DISENT LES DÉFENSEURS DES DROITS CIVIQUES EN FAVEUR DE L'IODE?

Les défenseurs des droits civiques affirment que les efforts d'IED contribuent à élever les groupes marginalisés et à remédier aux effets persistants de l'iniquité historique et générationnelle.

L'Union américaine pour les libertés civiles (American Civil Liberties Union) affirme que les programmes DEI ne sont pas discriminatoires. "Ils sont essentiels pour créer des environnements où tout le monde a une chance de réussir et pour s'attaquer aux obstacles persistants qui empêchent les individus de progresser dans leur carrière", a déclaré l'ACLU. Le plus haut responsable des droits de l'homme des Nations unies, Volker Turk, a déclaré que la diversité n'était pas une menace et qu'elle devait être valorisée.

QU'A FAIT M. TRUMP POUR DÉMANTELER LES DROITS DE L'HOMME? M. Trump a signé des décrets appelant à l'élimination des programmes gouvernementaux de diversité et à la suppression de tous les bureaux et emplois fédéraux liés à l'initiative DEI. M. Trump a également fait pression sur le secteur privé pour qu'il annule les politiques d'intégration des immigrants. Le président a également émis un ordre pour mettre fin au financement des écoles qui soutiennent la théorie critique de la race, un cadre académique le plus souvent enseigné dans les écoles de droit qui repose sur le principe que les préjugés raciaux - intentionnels ou non - sont ancrés dans les lois et les institutions américaines.

COMMENT LES EFFORTS DE TRUMP SONT-ILS PERÇUS PAR LES AMÉRICAINS? Un sondage Reuters/Ipsos a révélé que 59 % des personnes interrogées, dont 30 % de républicains, s'opposaient aux mesures prises par M. Trump pour mettre fin aux efforts fédéraux visant à promouvoir l'embauche de femmes et de membres de minorités raciales.

Interrogés spécifiquement sur l'ordre de Trump de fermer les bureaux fédéraux de l'IED, les répondants étaient plus également divisés, avec 51 % d'opposants et 44 % de partisans, en grande partie selon des lignes partisanes.