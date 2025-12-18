Qu'est-ce que l'énergie de fusion, la quête convoitée par les médias de Trump ?

Les scientifiques et les entreprises tentent depuis des décennies d'exploiter l'énergie de fusion, le processus qui enflamme le soleil, pour produire de l'électricité sur Terre. L'accord de 6 milliards de dollars, annoncé jeudi , en vue de la fusion de la société de médias sociaux du président américain Donald Trump, Trump Media and Technology Group

DJT.O , avec TAE Technologies, soutenue par Google, est le dernier développement en date dans ce secteur qui est encore loin d'être commercialisé.

QU'EST-CE QUE LA FUSION?

L'énergie de fusion, le processus qui alimente le soleil et les étoiles, se produit lorsque des atomes légers, tels que les isotopes de l'hydrogène, sont contraints de fusionner sous une pression et des températures extrêmes pour libérer d'énormes quantités d'énergie.

Les réacteurs nucléaires actuels sont alimentés par la fission nucléaire, qui consiste à diviser les atomes pour libérer de l'énergie.

Les physiciens des entreprises et des laboratoires nationaux s'efforcent de reproduire les réactions de fusion dans l'espoir de produire de l'électricité qui devrait être peu polluante et ne produisant pas de déchets radioactifs à longue durée de vie. Si elle réussit, la fusion pourrait un jour aider à répondre à la demande d'électricité qui, aux États-Unis, augmente pour la première fois depuis des décennies en raison de l'intelligence artificielle, des crypto-monnaies et de l'industrie manufacturière. Les bailleurs de fonds, dont TAE et Commonwealth Fusion Systems , espèrent construire des centrales qui commenceront à alimenter le réseau à la fin des années 2020 ou au début des années 2030.

QUELS SONT LES OBSTACLES? En 2022, les scientifiques du Lawrence Livermore National Lab ont brièvement réalisé pour la première fois un gain net d'énergie à partir d'une expérience de fusion à l'aide de lasers. Le laboratoire a reproduit cette avancée depuis, mais l'énergie produite par les expériences est minuscule par rapport à l'énergie qui a alimenté les lasers au départ.

Les brèves réactions de fusion que les physiciens ont obtenues jusqu'à présent devraient se produire de manière continue et à long terme afin de produire une électricité fiable.

Les entreprises spécialisées dans la fusion doivent également mettre au point des matériaux et des installations capables de résister à des bombardements neutroniques continus sur le long terme. Pour devenir une source d'énergie largement répandue, la fusion devrait probablement remplacer l'infrastructure électrique existante.

QUELLES SONT LES TECHNOLOGIES?

La plupart des entreprises spécialisées dans la fusion tentent de provoquer des réactions de fusion à l'aide de lasers ou de grands aimants. TAE prévoit d'utiliser des aimants et des faisceaux de particules neutres, et non des lasers, pour la fusion.

QUELS SONT LES PAYS QUI AVANCENT SUR LA FUSION?

Selon la Fusion Industry Association (FIA), basée aux États-Unis, les États-Unis comptent 29 développeurs de projets de fusion, le Royaume-Uni en compte quatre, tandis que la Chine, l'Allemagne et le Japon en ont chacun trois.

La Chine semble construire à Mianyang un grand centre de recherche sur la fusion par allumage laser, similaire à l'installation de fusion de Lawrence Livermore. Ce développement pourrait contribuer à la conception d'armes nucléaires et à l'exploration de la production d'énergie.

QUELLES SONT LES ENTREPRISES COTÉES EN BOURSE QUI INVESTISSENT?

La FIA a déclaré au début de l'année que les entreprises spécialisées dans la fusion avaient reçu près de 9 milliards de dollars de financement privé.

Plusieurs entreprises telles que Chevron CVX.N , Siemens Energy ENR1n.DE , Nucor NUE.N et Alphabet GOOGL.O ont investi dans des sociétés de fusion. Helion Energy, une startup soutenue par Sam Altman d'OpenAI et la branche capital-risque de SoftBank, a déclaré en juillet qu'elle avait commencé la construction d'un site pour une centrale de fusion nucléaire prévue pour alimenter les centres de données de Microsoft MSFT.O d'ici 2028.